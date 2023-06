Kaspersky lance un utilitaire pour détecter les infections au malware

Suite à ce qu’on appelle des attaques ‘Operation Triangulation’ ciblant les appareils iOS, Kaspersky a sorti un utilitaire ‘triangle_check’ spécial qui recherche automatiquement les infections dues à des programmes malveillants. L’outil est disponible gratuitement pour macOS, Windows et Linux.

Le 1er juin déjà, Kaspersky avait annoncé une nouvelle menace mobile ciblant les appareils iOS. Elle utilise des ‘zero-click exploits’ fournis via iMessage en vue d’installer du malware. Des personnes mal intentionnées peuvent ainsi prendre le contrôle complet des appareils ciblés et des données de leurs utilisateurs, avec comme but ultime d’espionner ces derniers.

Recherche de traces

Parmi les victimes, on trouvait des employés de Kaspersky même, mais les chercheurs de l’entreprise croient que l’attaque Operation Triangulation va bien au-delà. Grâce à l’utilitaire, à télécharger via Github, les utilisateurs peuvent rechercher automatiquement des traces d’infections au malware et donc vérifier si leur appareil a été infecté ou non.

Important: avant que l’utilitaire ne soit installé, il convient d’effectuer un back-up de l’appareil, selon Kaspersky. Si le programme détecte des indices d’infection, le message ‘Detected’ apparaît. Quant au message ‘Suspicion’, il signifie que l’utilitaire a détecté des traces moins explicites faisant référence à une probable infection. En l’absence de problème, c’est le message ‘No traces of compromise were identified’ qui s’affiche.