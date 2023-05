Etats-Unis: paralysie d’un réseau d’ordinateurs piratés par des Russes

Le gouvernement américain déclare avoir paralysé un réseau d’ordinateurs qui avaient été piratés par des pirates russes. Sur ces ordinateurs se trouvait un programme susceptible d’être utilisé pour voler des informations et les transférer en secret. Selon le ministère américain de la Justice, ce logiciel a été mis hors d’état de nuire.

Le programme que les Américains disent avoir paralysé, s’appelle Snake. Il aurait permis à une unité du service de renseignements russe FSB, en l’occurrence Turla, de dérober des informations depuis vingt ans déjà. La maintenance du système aurait été assurée au fil des années, afin qu’il puisse continuer de fonctionner. Les Etats-Unis affirment enquêter à ce propos depuis tout ce temps.

‘Pas de déduction possible’

Selon le ministère américain de la Justice, des fichiers ont été volés sur des centaines d’ordinateurs dans pas moins de cinquante pays. Les pirates ciblaient notamment les pays faisant partie de l’OTAN et des journalistes. Les Etats-Unis affirment que les autorités de ces pays ont été informées, sans autre précision. Certains d’entre eux auraient contribué à paralyser le réseau.

Les Etats-Unis ne révèlent pas non plus quels types de documents ont été dérobés et où. Le ministère se contente de déclarer que les fichiers ont été rapatriés via un réseau d’ordinateurs américains, de sorte qu’on ne puisse déduire qui a volé ces fichiers.

Le système a été finalement paralysé, parce que les Américains ont mis le programme hors d’état de nuire de l’extérieur au moyen d’un fragment de code spécial.