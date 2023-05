Divulgation de données sur la plate-forme de clavardage Discord

La plate-forme de communication vocale, vidéo et textuelle Discord a mis en garde un certain nombre d’utilisateurs contre une fuite de données. Des pirates auraient en effet réussi à pénétrer dans le compte d’un collaborateur de service et aurait ainsi eu accès aux données.

Un utilisateur de Discord mentionne sur Reddit avoir reçu un avertissement de l’entreprise. Discord y signale que des adresses e-mail, des messages envoyés par des utilisateurs au helpdesk (assistance), ainsi que des pièces jointes à ces communications ont pu être divulgués. On ignore combien d’utilisateurs sont touchés.



En réaction à la fuite de données, le compte du collaborateur extérieur concerné a été bloqué. Discord affirme en outre avoir eu recours à un partenaire externe pour éviter que l’incident ne se répète. L’entreprise recommande aux utilisateurs concernés d’être particulièrement vigilants face au hameçonnage (phishing) et à la fraude.

