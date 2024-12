Des enquêteurs finlandais découvrent des kilomètres de traces dans les fonds marins

Après la rupture d’un câble électrique sous-marin dans la mer Baltique, des enquêteurs finlandais ont découvert une trace de traînée suspecte dans les fonds marins. ‘La trace fait des dizaines de kilomètres’, a expliqué l’enquêteur Sami Paila.

Les soupçons pèsent sur le pétrolier Eagle S, qui aurait traîné son ancre au fond sur des kilomètres pour endommager le câble. Le navire navigue sous pavillon des Îles Cook, mais selon l’Union européenne, il appartient à la flotte dite fantôme que la Russie utilise pour contourner les sanctions occidentales.

L’Eagle S a été immobilisé après la rupture du câble électrique sous-marin Estlink 2 entre la Finlande et l’Estonie le 25 décembre. Des problèmes ont également été identifiés ces dernières semaines avec plusieurs câbles de communication dans la mer Baltique.

Les autorités finlandaises mènent des enquêtes techniques à bord et interrogent l’équipage. Cependant, les recherches n’en sont qu’à leurs débuts et sont entravées par le mauvais temps. On ne sait pas encore exactement où l’ancre aurait été jetée.