Six fraudeurs sur internet condamnés à des peines de prison et à des amendes

Le tribunal correctionnel d’Hasselt a condamné six personnes pour fraudes informatiques, escroqueries et pratiques de blanchiment. Un Ghanéen de 58 ans originaire d’Italie, mais habitant en Belgique, s’est vu infliger pour fraude sur internet la peine de prison la plus lourde (18 mois) et une amende de 2.400 euros. Les cinq autres inculpés ont été condamnés chacun à un an de prison et 1.200 euros d’amende.

Les cinq accusés ont fait virer sur leur compte l’argent issu de l’escroquerie, après quoi des retraits ont été effectués. Un quadragénaire pensait qu’il avait transféré un montant de 10.595 euros à une boutique en ligne aux Pays-Bas, mais en réalité, l’argent a abouti chez les fraudeurs. Il s’est par après avéré qu’il s’agissait d’un faux courriel envoyé en octobre 2020 et provenant soi-disant du service clientèle de la boutique en ligne. Une deuxième tentative pour se faire virer le même montant de 10.595 euros échoua. Une somme de 6.142 euros fut en outre dérobée à une entreprise, fin août.

‘Souci de profit rapide et facile’

Les cinq accusés ont mis leurs comptes en banque à disposition pour collecter et transférer les fonds. ‘Ils ont agi uniquement dans un souci de profit rapide et facile et n’ont pas tenu compte des effets négatifs pour les victimes. L’économie légale a été perturbée, et la confiance des citoyens dans le commerce a été sapée’, estime le tribunal.

Une plus-value de 5.790 euros a été confisquée. Une indemnité de 11.345 euros a été accordée au quadragénaire lésé.