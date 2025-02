Orange confirme une cyberattaque

Le groupe Orange a été touché par une cyberattaque. Un hacker a publié en ligne une grande quantité de données qui appartiendraient aux clients d’Orange.

Le pirate informatique affirme avoir volé des milliers de documents internes contenant des données sur les utilisateurs et des informations sur les employés suite à une attaque lancée contre les systèmes du groupe Orange, l’entreprise télécoms française qui fournit également des services numériques. L’agresseur, qui se fait appeler Rey en ligne et est membre du groupe de ransomware HellCat, affirme que les données dérobées proviennent principalement de la succursale roumaine de l’entreprise et comprennent 380.000 adresses e-mail uniques, du code source, des factures, des contrats et des informations sur les clients et le personnel.

Après l’échec des tentatives de chantage ciblant Orange, le pirate a publié sur un forum de hackers des détails sur les données volées. De telles fuites de données peuvent avoir des conséquences majeures tant pour les clients que pour les employés, notamment une fraude à l’identité et des dommages financiers.

Orange confirme au site technologique BleepingComputer qu’une fuite de données s’est produite, tout en ajoutant que l’attaque a affecté une ‘application non critique’. Les premières recherches montrent, entre autres, que certaines données sont assez anciennes et concernent par exemple des employés qui travaillaient pour Orange en Roumanie il y a cinq ans.

L’entreprise a lancé une enquête et prend des mesures pour limiter au maximum l’impact de l’incident.

En collaboration avec Dutch IT Channel.