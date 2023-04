L’entreprise aéronautique et de défense Sabca victime d’une cyber-attaque

L’entreprise aéronautique et de défense belge Sabca a été victime d’une cyber-attaque d’envergure la semaine dernière, lui imposant d’adopter un mode fonctionnement “dégradé”, a-t-on appris samedi.

L’attaque n’aurait toutefois pas provoqué de “conséquences majeures” pour l’entreprise et ses clients, selon des sources internes à l’entreprise.

Contactée par Belga, la porte-parole de l’entreprise s’est refusée à tout commentaire. La Sabca est l’une des principales entreprises belges actives dans le domaine aérospatial et de la défense. Outre la production de différentes pièces pour avions civils et militaires, elle est aussi spécialisée dans la mise à jour de systèmes d’avionique et d’armements pour les avions.

Elle réalise également l’entretien de nombreux avions et hélicoptères militaires notamment. Elle produit aussi différentes pièces pour les lanceurs spatiaux Ariane et Vega. L’entreprise emploie un millier de travailleurs environ, répartis sur plusieurs sites. Pour se prémunir de nouvelles cyber-attaques, l’entreprise entend renforcer sa sécurité informatique à l’avenir.