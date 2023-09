Le groupe de casinos MGM touché par un piratage à grande échelle

MGM Resorts, le groupe américain qui exploite plusieurs hôtels-casinos à Las Vegas, Atlantic City et Détroit, entre autres, est victime d’une cyberattaque. Cette nuit, plusieurs services étaient inaccessibles pour plusieurs milliers de clients des hôtels MGM. Selon des sources non officielles, il s’agirait d’une attaque au rançongiciel.

Il y a un ‘problème de cybersécurité’, a bien été forcée de reconnaître MGM Resorts hier sur son site web et son média social X. Les résidents de la société d’hôtels-casinos, qui exploite d’imposants complexes de jeux dans différentes villes américaines, éprouveraient des difficultés à prélever de l’argent ou à accéder à leur chambre avec leur carte-clé. Dans certains restaurants des complexes, le paiement ne peut s’effectuer qu’en espèces, alors que de nombreuses machines à sous sont hors fonction, de même d’ailleurs que le système de réservation.

Sur tout le territoire des Etats-Unis

MGM Resorts a désactivé un certain nombre de ses systèmes informatiques, notamment son site web (à l’exception du message d’avertissement sur la page d’accueil) et ses serveurs de messagerie. La police fédérale FBI a ouvert une enquête: depuis 2003, le gouvernement américain considère le secteur des complexes commerciaux, notamment les chaînes de casinos et d’hôtels, comme une infrastructure critique. Selon certaines sources, il s’agirait ici d’une attaque au rançongiciel, dont les auteurs réclameraient le versement d’une rançon pour desserrer leur emprise sur les systèmes.

Les problèmes se sont propagés à plusieurs hôtels de la société du dimanche soir au lundi soir (heure des États-Unis). A Las Vegas, les hôtels Aria, Vdara, Cosmopolitan, Mandalay Bay, New York-New York et Bellagio sont concernés. Cependant, les chaînes d’information locales à travers les États-Unis ont également signalé des problèmes similaires à l’hôtel Borgata de MGM à Atlantic City et au casino MGM Grand à Détroit. Le piratage touche donc l’entreprise sur tout le territoire américain

Pas les premiers problèmes

MGM Resorts a été fondée en 1973 par le multimilliardaire Kirk Kerkorian, sous la forme d’une société-sœur du studio de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer qu’il détenait à l’époque. Mais depuis 1979, la branche casinos et hôtels est complètement séparée du studio de cinéma, qui appartient désormais au géant technologique Amazon. Le groupe exploite des hôtels-casinos aux États-Unis et en Chine pour une valeur marchande totale de 33,9 milliards de dollars (31,62 milliards d’euros).

L’entreprise a déjà été aux prises avec des problèmes de cybersécurité. C’est ainsi qu’en 2020, les données personnelles de 10 millions d’anciens clients des complexes se sont retrouvées sur un forum de hackers, suite à un piratage informatique datant de 2019.