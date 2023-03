Le fabricant d’armes allemand Rheinmetall repousse une cyberattaque à grande échelle

Hier mardi, le fabricant d’armes allemand Rheinmetall a repoussé une cyberattaque de grande ampleur, selon l’entreprise elle-même.

Des hackers inconnus ont tenté de paralyser les systèmes IT de Rheinmetall par des attaques DDoS (Distributed Denial of Service). Selon un porte-parole de la firme, celle-ci a réussi à contrer l’offensive quasiment sans subir de dommages. Au moment d’écrire ces lignes, le site web de Rheinmetall n’est pas accessible. Précédemment, un site de l’entreprise géré par un fournisseur de services extérieur avait également été indisponible pendant un certain temps.

Automitrailleuses

‘Rien n’indique que l’infrastructure IT interne de Rheinmetall ait été affectuée par une potentielle brèche au niveau de la sécurité’, affirme le porte-parole. ‘Il ne semble en outre pas que la firme subira de préjudice financier.’

Des analystes soupçonnent que la cyberattaque ait été perpétrée par des pirates liés au gouvernement russe. Rheinmetall fournit des automitrailleuses et d’autres armes lourdes à l’Ukraine envahie par la Russie.