L’ancien hacker vedette Kevin Mitnick est décédé

Kevin Mitnick, un consultant américain en sécurité informatique, qui jouissait d’un statut de vedette en tant que pirate informatique (condamné) dans les années 90, est décédé à l’âge de 59 ans.

Dans les cercles de hackers, Kevin Mitnick jouissait du statut d’éminence grise et ce, en raison d’une série de piratages d’une quarantaine de systèmes IT d’entreprise et gouvernementaux qu’il a commis à la fin des années 80 et au début des années 90. Sa première condamnation date de 1988 pour s’être introduit dans un ordinateur, alors qu’il avait vingt-cinq ans. Il se vit infliger une année de prison, puis il fut placé sous surveillance judiciaire pendant trois années.

Durant cette période, il effectua de nouveau un piratage, après quoi il prit la fuite. Au cours des deux ans et demi qui suivirent, il commit des dizaines de piratages informatiques, alors qu’il était fugitif. Il y déroba des informations sécurisées, sans les exploiter par la suite: à l’entendre, les piratages ne représentaient pour lui qu’un défi à relever.

Lisez aussi: 8 hackers qui se sont fait prendre

Défense de toucher à un ordinateur

Il fut arrêté en 1995 et condamné en 1999 à une peine de prison de 5 ans et 8 mois, qu’il ne dut finalement pas purger complètement: en 2000, il fut libéré sur parole, mais il lui était défendu au cours de l’année et demie qui suivit d’encore travailler comme consultant en sécurité informatique. Durant cette période, il lui était même interdit, sous peine de sanction, de toucher un ordinateur ou un appareil de communication autre qu’un téléphone à ligne fixe.

Pendant la détention provisoire de Mitnick et son incarcération, un mouvement ‘Free Kevin’ a vu le jour, constitué entre autres de hackers et de fans d’ordinateurs, qui le considéraient – à cause du fait qu’il n’avait pas exploité les informations sensibles qu’il avait volées – comme un soi-disant ‘hacktiviste’. Ce mouvement pirata même brièvement Yahoo! en 1997, afin d’écraser par un message la page d’accueil de ce site portail.

‘Chapeau blanc’

Après sa remise en liberté, Mitnick devint consultant en sécurité informatique et l’un des ‘white hat hackers’ (pirates éthiques) parmi les plus connus. En 2003, il lança Mitnick Security Consulting et rédigea plusieurs ouvrages sur la sécurité informatique. Le plus connu d’entre eux, et de loin, était intitulé ‘Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker’ et était consacré à l’époque où il était un hacker en fuite, et date de 2011.

Kevin Mitnick avait 59 ans. Il est décédé après un combat acharné contre un cancer du pancréas, qu’il a perdu au bout de 14 mois. Son épouse, Kimberley Mitnick, est enceinte de leur premier enfant.