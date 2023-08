Interpol arrête quatorze cyber-escrocs

Les suspects auraient dérobé quelque 40 millions de dollars (37 millions d’euros après conversion).

Une opération dirigée par Interpol a conduit à l’arrestation de quatorze personnes et à l’identification de plus de 20.000 réseaux suspects dans 25 pays africains. Les suspects seraient responsables du vol de 40 millions de dollars.

Il s’agissait là d’une opération baptisée Africa Cyber Surge II, par laquelle Interpol, conjointement avec des services de police africains et des firmes de sécurité privées, a enquêté sur des fraudes en ligne du genre hameçonnage (phishing), escroquerie et falsification de mails professionnels. Les arrestations ont notamment eu lieu au Nigeria, sur l’Ile Maurice et au Cameroun.

Cela fait quelques années déjà que la cybercriminalité est de plus en plus répandue dans des pays comme le Nigeria (pensez aux fraudes classiques de princes nigériens), mais ces derniers temps, la lutte contre ce phénomène s’intensifie également. Il y a une semaine déjà, Interpol a, dans le cadre de ‘l’opération Jakhals’, appréhendé également une centaine de personnes en Afrique et dans l’UE, soupçonnées de faire partie de l’organisation de malfaiteurs Black Axe. Cette dernière est spécialisée dans la fraude à la carte de crédit, les romance scams et les pratiques de blanchiment.