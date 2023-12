Europol: ‘Des données de paiement ont été volées chez 443 commerçants’

Europol a averti 443 commerçants en ligne au cours des deux derniers mois que des données de cartes de crédit ou de paiement de leurs clients avaient été volées. Ces commerçants sont actifs dans dix-sept pays.

Cette mise en garde est le résultat d’une action portant sur le ‘digital skimming’. Il s’agit là d’une technique par laquelle les données de cartes de crédit ou de paiement sont dérobées aux clients de magasins en ligne. Les agresseurs interceptent en fait les données lors du processus de vérification des boutiques web, sans que les clients ou les détaillants ne s’en aperçoivent. Dans de nombreux cas, le vol passe inaperçu.

Dix-sept pays, dont la Belgique, ont collaboré à l’action d’Europol et de l’ENISA (l’agence européenne de cybersécurité). La police grecque a dirigé le projet qui a duré deux mois, et deux sociétés de sécurité privées, Group-IB et Sansec, ont également participé à l’opération.

En collaboration avec Dutch IT Channel.