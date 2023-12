Des hackers nord-coréens ont en six ans volé pour 3 milliards de dollars de crypto-espèces

Depuis 2017, des pirates d’Etat nord-coréens ont lancé une série d’attaques contre, entre autres, la crypto-industrie. Ils auraient ainsi fait main basse sur quelque 3 milliards de dollars de crypto-espèces.

Voilà ce qu’a déterminé la firme de sécurité Recorded Future. La Corée du Nord fait appel depuis un certain temps à des bandes de hackers, dont le Lazarus Group est probablement le plus connu. Ces groupes fonctionnent de la même manière que les cyber-gangs, mais généralement à plus grande échelle. Le pays n’a pratiquement aucun commerce international et semble désormais se concentrer nettement sur le vol de crypto-espèces.

Nouvelle source de revenus

C’est ainsi que des pirates informatiques d’Etat nord-coréen seraient à l’origine de 44 pour cent de tous les vols de cryptomonnaies l’année dernière dans le monde, selon Recorded Future dans un rapport. De nombreux vols résultent d’attaques contre des plates-formes de cryptomonnaies, mais des utilisateurs individuels et des sociétés de capital-risque en ont également été victimes.

Selon le rapport, les crypto-espèces constituent désormais l’une des principales sources de revenus du régime de Pyongyang. La Corée du Nord avait frappé fort en 2016 en lançant une attaque contre le système bancaire Swift, au cours de laquelle elle avait dérobé 100 millions de dollars. Depuis lors, l’attention s’est davantage portée sur les crypto-monnaies, plus difficiles à tracer.