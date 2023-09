X/Twitter va stocker des données biométriques

La plate-forme de média social X envisage de stocker les données biométriques des utilisateurs qui y consentent. Voilà ce qui est stipulé dans les conditions de confidentialité actualisées du service de messagerie qui s’appelait précédemment Twitter. On ne sait pas encore vraiment ce que X entend exactement par données biométriques.

‘Sur base de vos choix, nous pourrons collecter et utiliser vos informations biométriques à des fins de protection et d’identification’, peut-on lire dans les conditions de confidentialité actualisées. X ne précise cependant pas clairement de quelles informations il s’agit, mais d’autres entreprises évoquent souvent dans ce genre de cas des caractéristiques faciales, des empreintes digitales, voire la reconnaissance oculaire.

Offres d’emploi et publicités

On ignore encore aussi comment X entend collecter et utiliser les données biométriques. Il est possible que le milliardaire Musk, qui a racheté la plate-forme l’année dernière, veuille en finir avec les comptes automatisés qui répandent des messages de spam (pourriels).

Chez X, on déclare à présent aussi vouloir collecter des informations sur le travail et la formation des utilisateurs. L’entreprise souhaite ainsi afficher des offres d’emploi adaptées et des ‘publicités plus pertinentes’.