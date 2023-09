Presque toutes les nouvelles voitures collectent (abusivement) des données sensibles, selon Mozilla

Toutes les nouvelles voitures construites ces dernières années, provenant de vingt-cinq grandes marques, collectent de nombreuses données sensibles sur leurs utilisateurs, selon l’organisation sans but lucratif Mozilla. Cela inclut des données qui n’ont en principe rien à voir avec la conduite, comme la race et l’activité sexuelle.

Les nouvelles voitures Volkswagen collectent des données sur la force moyenne avec laquelle leurs propriétaires appuient sur la pédale de frein et/ou s’ils bouclent ou non leur ceinture de sécurité. Des marques telles que BMW, Ford, Toyota, Tesla et Subaru collectent pour leur part des données qui n’ont pratiquement rien à voir avec la conduite, comme la race, les expressions faciales, le poids, des informations sur la santé et la localisation. Certaines voitures, de différentes marques, y ajoutent même des informations encore plus sensibles, comme l’activité sexuelle.

Voilà ce qui ressort clairement d’une analyse de Mozilla, l’organisation sans but lucratif à l’origine, entre autres, du navigateur web Firefox. Dans le cadre d’une étude que l’organisation a baptisée *Privacy Not Included, elle a découvert que des modèles récents connectés à internet, provenant de 25 marques automobiles examinées, avaient été impitoyablement recalés à un test des normes de confidentialité et de sécurité les plus élémentaires.

Cauchemars sur roues en matière de confidentialité

‘Beaucoup de gens considèrent leur voiture comme un espace privé: un endroit où appeler leur médecin, avoir une conversation personnelle avec leur enfant sur le chemin de l’école, pleurer à chaudes larmes suite à une rupture ou se rendre dans des endroits où ils ne devraient normalement pas aller’, déclare Jen Caltrider, directeur de programme de l’étude *Privacy Not Included, dans un article. ‘Mais cette perception ne correspond plus à la réalité. Toutes les nouvelles voitures d’aujourd’hui sont des cauchemars sur roues en matière de confidentialité, collectant d’énormes quantités d’informations personnelles.’

Cela tient à deux choses. Primo, les automobiles modernes disposent de nombreux ‘capteurs’ numériques sophistiqués, tels que des microphones, des caméras et leur téléphone personnel, qui se connectent en général automatiquement au système embarqué via Bluetooth. Les fabricants de ces appareils collectent également des données via leurs applications et sites web associés. Ensuite, il y a la connexion internet intégrée aux voitures les plus récentes, qui facilite la transmission des données vers les systèmes informatiques du constructeur. Rien ne garantit que ces données ne seront pas partagées avec des tiers, selon Mozilla.

Pas encore de réaction

D’après Mozilla, le pire coupable est Nissan. La politique de confidentialité du constructeur japonais stipule entre autres que des informations sur l’activité sexuelle, des données de santé et des données génétiques peuvent être collectées (mais sans préciser exactement comment cela se passe). Nissan se réserve le droit de partager et de vendre ‘ces préférences, caractéristiques, tendances psychologiques, aptitudes, comportements, capacités, compétences, etc.’ à des courtiers en données, aux forces de l’ordre et à d’autres tiers, selon Mozilla. La politique de confidentialité de KIA stipule également que l’entreprise se réserve le droit de surveiller la ‘vie sexuelle’ des propriétaires de ses voitures.