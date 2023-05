Plus de nonante organisations réclament de Slack un cryptage bout-à-bout

La coalition d’entreprises envisage des actions de protestation.

Le programme de clavardage (chat) professionnel bien connu Slack ne propose actuellement pas de cryptage complet, mais s’il n’en tient qu’à plus de 90 organisations, cela pourrait changer rapidement. Une coalition d’organisations, dont Mozilla et toute une série d’ONG, a en effet signé une lettre ouverte dans laquelle elle demande à Slack d’en faire plus pour sécuriser leur communication. Une manifestation devant les bureaux de Slack à San Francisco et à Denver est aussi prévue cette semaine.

En pratique, ces organisations réclament de la part de Slack qu’elle prévoie une protection bout-à-bout (E2EE), par laquelle les messages rédigés sur les ordinateurs de leurs utilisateurs soient entièrement cryptés et envoyés ainsi à d’autres personnes. Cela devrait faire en sorte que des autorités ne puissent intercepter et visionner le trafic. C’est surtout ce dernier point qui représente une crainte chez les femmes aux Etats-Unis où, depuis l’année dernière, l’avortement est interdit dans certains états. La crainte est que des services de police trop zélés tentent de les ‘appréhender’, alors qu’elles recherchent une aide médicale.

Slack a réagi à la lettre ouverte en déclarant prendre très au sérieux le respect de la vie privée de ses clients et ne pas vouloir partager des données de ces derniers avec des acteurs tiers, à moins qu’elle n’y soit légalement obligée. Slack n’indique pas envisager d’implémenter l’E2EE. L’entreprise est en fait l’un des rares services de messagerie à ne pas intégrer le cryptage ou à ne pas vouloir le mettre rapidement en œuvre. Apple et Meta introduiraient l’E2EE plus tard cette année, notamment sur Messenger et Instagram (pour sa part, WhatsApp dispose du cryptage depuis des années déjà). Google envisage également le cryptage des messages sur l’appareil de l’utilisateur, notamment pour Messages et bientôt aussi pour Gmail et Calendar.