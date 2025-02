Microsoft va stocker les données sensibles de manière plus conséquente dans l’UE

Microsoft a mis au point un projet visant à traiter et à stocker certaines données de clients au sein de l’UE. Elle entend ainsi apporter une réponse aux réglementations européennes en matière de protection de la vie privée.

L’EU Data Boundary for the Microsoft Cloud https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/02/26/microsoft-completes-landmark-eu-data-boundary-offering-enhanced-data-residency-and-transparency/est sorti en 2023 et nécessite que les données des clients du secteur public et des clients commerciaux soient stockées et traitées dans l’UE ou dans l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Cela concerne les données clients et les données personnelles ‘pseudonymisées’ pour divers services Microsoft tels que MS365, Dynamics 365, Power Platform et la plupart des services Azure. Les données relatives au support technique et aux interactions avec ces services sont également stockées chez nous.

Ce projet vise à répondre aux préoccupations européennes concernant le lieu de stockage des données des entreprises et des clients européens. Il devrait permettre à Microsoft de mieux se conformer, entre autres, au RGPD ou à d’autres réglementations européennes locales sur les données.

Par souci de clarté, ce genre de traitement européen n’est pas pareil à un cloud souverain. Il n’y a en effet aucune connexion à l’environnement cloud du fournisseur. Il s’agit principalement de l’endroit où les données sont stockées et traitées dans l’environnement cloud de Microsoft. Indépendamment de ce qui précède, Microsoft propose bel et bien Microsoft Cloud for Sovereignty.