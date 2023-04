Les Pays-Bas renégocient pour rendre Google Workspace conforme au RGPD

Malgré des ajustements précédents, Google Workspace for Enterprise n’est toujours pas suffisamment conforme à la législation RGPD, selon le gouvernement néerlandais. Il convient d’y apporter de nouveau quelques modifications, afin d’être prêts d’ici un mois.

Le logiciel bureautique en ligne de Google a en 2021 déjà été rappelé à l’ordre par le régulateur néerlandais de la confidentialité ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, parce qu’il n’était pas conforme au RGPD. Il y eut ensuite des échanges de points de vue au sein du ‘Strategic Delivery Fleet Management Microsoft, Google and Amazon Web Services’, un organisme gouvernemental qui a conclu des accords avec Google pour mettre le service en conformité.

On ignore de quelles objections il s’agissait précisément, mais par la suite il y eut des ajustements qui furent apportés en décembre de l’année dernière. Cela n’était pas non plus tout à fait conforme à la législation, selon le ministre néerlandais de la justice et de la sécurité Dilan Yeşilgöz-Zegerius dans un courrier adressé à la chambre des représentants néerlandaise.

A présent, un nouveau plan se trouve sur la table depuis la mi-mars, dont les premiers résultats seront apportés le 1er mai, afin d’être prêts à partir du 9 juin. Ces dernières années, le gouvernement néerlandais a tiré assez souvent la sonnette d’alarme à propos des préoccupations en matière de respect de la vie privée. Il y a quelques jours encore, il a constaté qu’avec Windows 10, Microsoft enfreint la confidentialité et ne respecte pas les accords en la matière. Workspace for Education de Google a également fait l’objet des mêmes critiques. Récemment encore, il en est allé de même au sujet d’Office 365.