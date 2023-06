‘Des smartphones peuvent encore être trop souvent déverrouillés par un simple portrait’

De nombreux téléphones mobiles peuvent encore et toujours être déverrouillés en tenant une photo papier de l’utilisateur devant l’objectif selfie. Voilà ce qui ressort d’une enquête effectuée par le Nederlandse Consumentenbond (l’association des consommateurs néerlandais) qui en était arrivé à la même conclusion il y a quatre ans déjà. Ce sont surtout les smartphones et les téléphones bon marché du segment intermédiaire qui se laissent facilement tromper.

Le Consumentenbond a testé soixante smartphones différents et a observé chez quasiment la moitié d’entre eux (26 appareils) une reconnaissance faciale déficiente. Il est ici question notamment de téléphones mobiles de Motorola, Nokia, OnePlus et Oppo. Même le Samsung Galaxy A04s a été trompé par un portrait tenu devant l’objectif selfie.

Scan 3D

Mais tous les appareils ne se laissent pas berner par un portrait de l’utilisateur. Les autres modèles de Samsung ont en effet réussi le test, de même que quatre iPhone. Le fait que ces téléphones offrent une reconnaissance faciale sûre, est en général à mettre à l’actif d’un capteur supplémentaire dans ou proche de l’appareil photo à selfies. C’est ainsi qu’Apple équipe ses iPhone et iPad de ce qu’elle appelle un appareil photo TrueDepth enregistrant aussi la profondeur de champ et donc une image 3D de l’utilisateur.

Cette technologie (qui s’appelle ‘Face ID’ chez Apple) est généralement considérée comme très sûre, mais elle n’est surtout intégrée que dans les smartphones plus coûteux. Sur les modèles plus abordables, il est souvent nettement préférable d’opter pour une protection basée sur le scan de l’empreinte digitale ou, si cette possibilité est absente, sur un code PIN comportant au moins six chiffres.

Aucune amélioration

Le Nederlandse Consumentenbond regrette que beaucoup de fabricants ne prennent pas au sérieux la piètre reconnaissance faciale. Il y a quatre ans, l’association avait en effet déjà signalé le problème lors d’une enquête comparable. A l’époque, 42 des 110 smartphones examinés avaient été bernés par une simple photo.