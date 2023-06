De vieux serviteurs font leur retour à l’Autorité de protection des données

Un an plus tard, le Comité de direction de l’APD est à nouveau au complet. Koen Gorissen et Anne-Charlotte Recker ont été nommés respectivement directeur du Secrétariat général et directrice du Service de première ligne.

Koen Gorissen a été Membre-Conseiller (Expert Privacy) de l’Organe de contrôle de l’information policière (aussi appelé COC), pour lequel il a exercé à la fois des fonctions opérationnelles et de management. Il a également travaillé comme conseiller juridique à la Commission de la protection de la vie privée, le prédécesseur de l’APD, et est diplômé en droit et en notariat.

Anne-Charlotte Recker est conseillère juridique à l’APD depuis 2020. Elle a été avocate au barreau de Bruxelles, a travaillé dans des organisations internationales à l’étranger, a occupé des fonctions de chercheuse et a enseigné le droit de la propriété intellectuelle et des contrats électroniques. Anne-Charlotte Recker a étudié le droit à l’ULB et a décroché un Master en propriété intellectuelle et en ICT à la KU Leuven. À noter : les nouveaux directeurs parlent respectivement cinq et six langues.

L’APD se compose de cinq départements dotés de leur propre direction, dont les chefs constituent ensemble le comité exécutif de l’APD. Koen Gorissen remplace David Stevens, Anne-Charlotte Recker succède à Charlotte Dereppe.

Tous deux avaient été limogés par le Parlement l’année dernière après plusieurs mois de malaise à l’APD marqués notamment par la démission d’un autre directeur. Le chaos qui régnait à l’époque et l’absence de deux des cinq directeurs ont lourdement affecté le fonctionnement de l’APD. Dans le communiqué annonçant la nomination de ces deux nouveaux directeurs, l’APD s’est félicitée de disposer à nouveau d’un comité de direction au complet.