Apple annonce ne plus pouvoir proposer de cloud encrypté à ses utilisateurs au Royaume-Uni

Apple a annoncé ne plus pouvoir proposer de données encryptées sur son cloud au Royaume-Uni, une décision qui fait suite, selon la presse états-unienne, à une demande des autorités britanniques de prévoir une porte réservée pour y accéder, pour des raisons de sécurité.

“Comme nous l’avons déjà dit à maintes reprises, nous n’avons jamais mis en place de +porte dérobée+ (un moyen secret pour accéder à des données, NDLR) ou de +clé principale+ (qui permet de chiffrer et déchiffrer des données, NDLR) pour aucun de nos produits ou services et nous ne le ferons jamais”, écrit le géant californien dans son communiqué, sans mentionner le gouvernement britannique.

“Nous ne commentons pas les questions opérationnelles”, a réagi le ministère de l’Intérieur britannique, se refusant à “confirmer ou infirmer” quoi que ce soit.

Les utilisateurs des produits Apple ont, s’ils le souhaitent, la possibilité d’activer la fonction “protection avancée des données” (ADP) sur leurs appareils, qui permet de chiffrer les sauvegardes iCloud, dont par exemple les photos, les rendant inaccessibles à un tiers.

‘Zwaar teleurgesteld’

Mais selon The Washington Post, qui cite des sources proches du dossier, le gouvernement britannique a demandé à l’entreprise de créer une “porte dérobée” permettant de “récupérer tous les contenus que les utilisateurs d’Apple du monde entier ont téléchargés sur le cloud”.

Le retrait du service de chiffrage des données d’Apple au Royaume-Uni ne concerne pas le gestionnaire de mot de passe, les données de santé, ainsi que les logiciels de conversations iMessage et FaceTime.

Mais les sauvegardes iCloud, ainsi que les photos, les notes, les mémos vocaux ou les rappels ne seront plus protégés par cette fonctionnalité. Concrètement, les utilisateurs britanniques qui n’ont pas encore activé l’ADP ne pourront plus le faire, et ceux qui l’ont mis en place disposeront d’un délai pour la désactiver.