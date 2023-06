Chute d’EncroChat : plus de 6 500 arrestations

L’interception des messages postés sur réseau de crypto-téléphonie EncroChat a permis aux services de police de procéder à 6 558 arrestations et de confisquer 900 millions d’euros en espèces. C’est ce que signale Europol.

Le service de téléphonie sécurisé EncroChat était principalement utilisé par des réseaux criminels. Des services de police néerlandais et français avaient cependant réussi à le craquer en 2020, ce qui leur avait permis d’accéder à toutes les discussions. L’opération initiale avait mené à l’arrestation de 746 personnes et la saisie de plusieurs kilos de drogue. Selon la police, cette action aurait également permis d’éviter plusieurs assassinats.

Trois ans plus tard, les services de police ont pu lire quelque 115 millions de messages de plus de 60 000 utilisateurs et procéder à une nouvelle série d’arrestations. Europol évoque 6558 personnes arrêtées, dont 197 grands criminels. Quelque 900 millions d’euros ont également été saisis, ainsi que plusieurs tonnes de drogue et des centaines de véhicules, d’armes et de maisons – et même plusieurs dizaines de yachts et d’avions.

L’utilisation des messages est cependant controversée : les services de police ont en effet intercepté tous les messages postés sur la plate-forme plutôt que de chercher des preuves pour un dossier spécifique. Ce qui pourrait être contraire aux règles européennes et locales en matière de surveillance de masse. On ne sait donc toujours pas si ces messages pourront être utilisés comme preuves devant un tribunal. Les services de police ont encore infiltré d’autres réseaux cryptés depuis 2020, dont Sky ECC en Belgique.