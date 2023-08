Check Point s’empare de la firme de sécurité réseau Perimeter 81

L’éditeur du logiciel Check Point rachète son homologue Perimeter 81 pour 490 millions de dollars.

Perimeter 81 produit ce qu’on appelle des services ‘Security Service Edge’ et devrait aider Check Point à offrir une meilleure sécurité pour le travail à distance. L’entreprise relativement petite occupe quelque 200 personnes et propose une plate-forme de sécurité réseau qui fournit l’accès à distance à des sites web, nuages et centres de données. Les clients de Perimeter 81 sont surtout des fournisseurs de services gérés.

La firme de sécurité Check Point déclare dans un communiqué de presse vouloir incorporer les services et logiciels de Perimeter 81 dans son architecture Infinity, afin d’offrir ainsi à distance une solution de sécurité uniforme pour les réseaux, nuages et utilisateurs.