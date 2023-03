Sanne Vermeiren quitte Cegeka pour Reimagine

Après avoir passé 6 ans chez Cegeka, Sanne Vermeiren – élue Young ICT Lady of the Year en 2019 – a trouvé un nouvel emploi au sein de la jeune pousse AI bruxelloise Reimagine.

‘Après avoir connu 6 magnifiques années chez Cegeka, je me lance dans une nouvelle aventure’, écrit Sanne Vermeiren sur LinkedIn. Vermeiren devient Manager Digital Transformation & AI chez Reimagine: une startup établie dans l’incubateur bruxellois ICAB et spécialisée dans l’intelligence artificielle, dont Toon Lybaert est le Managing Partner. Europ Assistance, le gouvernement flamand et la commune de Woluwe-Saint-Pierre comptent parmi ses clients, la dernière citée a par exemple acquis un chatbot AI chez Reimagine.

Acerta est aussi cliente. Sanne Vermeiren fut pendant deux ans chez Cegeka Scrum Master pour Acerta. Sanne Vermeiren a débuté sa carrière en 2017 chez Cegeka en qualité de Software Engineer. Elle devint ensuite analyste fonctionnelle pour le ‘Groeipakket’ du gouvernement flamand. Par après, elle fut active chez Cegeka en tant que Scrum Master et, la dernière année et demie, que chef de projet. En 2019, elle fut élue Young ICT Lady of the Year par Data News. En 2022, Sanne Vermeiren figura aussi sur la liste ‘Belgium’s 40 under 40’.