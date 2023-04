Que nous apprend l’algorithme de Twitter?

Comme promis, Twitter a rendu son algorithme public. On en apprend que le partage de liens ne paie pas toujours, qu’un tweet peut devenir populaire avec les interactions adéquates, mais aussi que des tweets relatifs à l’Ukraine sont sanctionnés.

Il est donc possible d’examiner librement l’algorithme de Twitter depuis vendredi soir. L’entreprise a placé sur Github un main repo et un ml repo et a créé aussi un blog technique fournissant des explications sur la manière dont l’algorithme fonctionne et sur quelle base les tweets deviennent plus visibles pour d’autres et gagnent ainsi en popularité.

Chez Twitter, on déclare qu’il ne s’agit là que d’une partie de l’algorithme et que d’autres détails seront dévoilés à terme. En même temps, l’entreprise ne va non plus tout rendre public. C’est ainsi que des éléments destinés à garantir la sécurité des utilisateurs ne seront pas partagés, pas plus que des détails algorithmiques à propos par exemple de la détection de la pédopornographie, parce que cela pourrait alors être contourné.

Mais comment tout cela se traduit-il dans pratique? Pour commencer, il faut savoir que chaque interaction n’a pas le même poids. C’est ainsi qu’un tweet par réponse obtient un mini-boost d’1X, par retweet de 20X, mais par j’aime, cela peut aller jusqu’à 30x. C’est ce genre de boost qui co-détermine, si votre tweet sera vu par plus de gens que ceux qui suivent votre compte.

1. Likes, then retweets, then replies



Here’s the ranking parameters:



• Each like gets a 30x boost

• Each retweet a 20x

• Each reply only 1x



It’s much more impactful to earn likes and retweets than replies. pic.twitter.com/hwpriLgEXj — Aakash Gupta 🚀 Product Growth Guy (@aakashg0) April 1, 2023

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On apprend également qu’ajouter des photos et des vidéos aide (2x boost), mais que prévoir des liens, sauf s’il s’agit de liens vers d’autres tweets, s’avère négatif pour le score d’un tweet. Même s’il y a aussi une exception, si vous possédez suffisamment de suiveurs.

Les comptes possédant davantage de suiveurs sont par défaut nettement plus visibles et font donc plus rapidement l’objet de ‘j’aime’ et se manifestent par conséquent plus vite dans l’onglet ‘pour vous’ de Twitter. Mais le rapport entre suiveurs et suivis importe aussi. Quiconque suit beaucoup de personnes, tout en n’ayant que peu de suiveurs, se voit classé plus bas. Tout souscripteur à Twitter Blue, comme Twitter l’avait précédemment déjà promis publiquement, obtient davantage de visibilité sur la plate-forme.

Il nous faut cependant apporter directement ici la nuance, selon laquelle il n’y a pas que les ‘j’aime’, réponses et retweets qui comptent. Le développeur Steven Tey affirme sur un blog que sur les comptes populaires les ‘j’aime’ peuvent varier entre 0,5 et 1. La valeur exacte d’une interaction est par conséquent fonction de plusieurs facteurs commandés tant par vous que par votre public existant.

Bonus

Mais l’algorithme ratisse plus large que les scores sur base des ‘j’aime’ et des retweets. Lorsque votre tweet est ouvert et qu’un utilisateur le visionne pendant plus de deux minutes, cela représente un poids 22 fois supérieur que si vous receviez un ‘j’aime’. Si quelqu’un clique vers votre profil pour visionner d’autres tweets ou ‘j’aime’, c’est 24 fois mieux qu’un ‘j’aime’. Les réponses n’ont en principe pas autant de valeur, mais si cela se produit après avoir visionné votre profil, une réponse peut avoir une valeur 54x supérieure à celle d’un ‘j’aime’, et si vous y réagissez vous-même ensuite, cela peut aller jusqu’à 150x fois plus.

6. To put these feedback loops in perspective:



A user clicking on your tweet staying there for >2 min is weighted 22x more than them just liking your tweet



If they click into your profile through your tweet & likes/replies to a tweet? 24x more than a like.



If they reply to… — Steven Tey (@steventey) March 31, 2023

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pénalités

A l’inverse, adopter un certain comportement fera en sorte que vos tweets seront moins montrés à autrui. Tout utilisateur qui est souvent bloqué, ignoré ou dénoncé, apparaîtra moins souvent dans la ligne du temps de quelqu’un d’autre. Ne plus être suivi a aussi un poids, mais moindre. De même, le partage de désinformations connues (après rapportage) s’avérerait négatif pour la visibilité.

Une règle singulière ici, c’est qu’une visibilité moindre est aussi accordée aux tweets sur la guerre en Ukraine. Selon certains, cela prouverait que les comptes qui tweetent sur l’envahissement russe de ce pays deviennent explicitement moins visibles depuis le rachat de Twitter par Musk. Mais on ignore si ce facteur est présent depuis peu ou depuis assez longtemps déjà.

Par ailleurs, il y a également une subdivision entre les tweets des Républicains et des Démocrates, les deux principaux partis politiques américains. A ce propos, on déclare chez Twitter qu’il est question d’une ancienne scission qui n’est pas utilisée activement et qui sera bientôt supprimée.

Simclusters

D’autres facteurs qui s’avèrent négatifs pour la visibilité d’un tweet, ce sont des choses différentes que celles que vous postez habituellement. C’est ainsi que votre profil est placé dans des ‘Simclusters’ d’utilisateurs semblables. Quiconque tweete régulièrement sur les Lego par exemple, attirera par exemple avec un tweet sur l’ornithologie moins de visionneurs que quelqu’un qui tweete habituellement sur les oiseaux. Par souci de clarté, cela porte sur le tweet même, pas sur l’ensemble du profil ou d’autres tweets.

Ces ‘Simclusters’ ne sont du reste pas coulés dans le béton. Ils sont adaptés toutes les trois semaines. Il en existe 145.000 en tout.

Tweeter des mots que Twitter ne connaît pas, a également un impact négatif. On ignore précisément le nombre de langues supportées par Twitter, mais comme le service est disponible en français, en néerlandais et en allemand, les langues nationales de notre pays ne semblent pas constituer un problème. Sachez quand même qu’il peut exister des mots spéciaux que vous utiliserez et qui ne seront pourtant pas reconnus, parce qu’ils n’existent tout simplement pas.

Enfin, le timing joue aussi un rôle. Toutes les 6 heures, un tweet perd la moitié de sa pertinence. Il en résulte que des tweets très populaires continuent d’apparaître même au bout d’une journée, alors que des exemplaires moins emballants sombrent rapidement dans l’oubli.