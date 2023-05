Windows 10 ne recevra plus de mises à jour de fonctionnalités

Microsoft ne sortira plus de mises à jour de fonctionnalités pour le système d’exploitation Windows 10. Voilà ce qu’annonce l’entreprise dans une mise à jour Windows Client Roadmap destinée à informer les consommateurs et les organisations sur les (im)possibilités des versions de Windows.

Comme documenté sur les pages de cycle de vie de Windows 10 Enterprise et Education, et de Windows 10 Home et Pro, le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. La version actuelle, 22H2, sera donc la dernière de Windows 10. Toutes les éditions pourront cependant continuer de compter sur les sorties mensuelles de mises à jour sécuritaires. Les versions LTSC (Long-Term Servicing Channel) existantes recevront aussi après cette date les mises à jour en fonction de leur cycle de vie spécifique.

‘Migrer rapidement’

Microsoft recommande vivement aux utilisateurs de migrer rapidement vers Windows 11, étant donné qu’aucune mise à jour de fonctionnalité complémentaire ne sortira plus pour Windows 10. Il convient de noter que tous les PC – et de loin – ne sont pas compatibles au niveau du matériel avec le nouveau système d’exploitation. ‘Si vous ou votre organisation devez provisoirement encore travailler sur Windows 10, mettez le système à niveau vers la version 22H2 pour continuer de recevoir les mises à jour sécuritaires mensuelles jusqu’au 14 octobre 2025, signale Microsoft.

Lisez aussi: Quatre PC sur dix ne peuvent mettre à niveau vers Windows 11

Selon Microsoft, il est important que les organisations disposent de suffisamment de temps pour planifier l’adoption de Windows 11. L’entreprise a par conséquent annoncé que les prochaines versions Windows LTSC seront disponibles durant le second semestre de 2024: Windows 11 Enterprise LTSC et Windows 11 IoT Enterprise LTSC.

En collaboration avec Dutch IT Channel.