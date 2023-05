Un bug dans Windows 10 et 11 pose des problèmes de copie et de stockage de fichiers

Dans des cas très spécifiques d’applications 32 bits, il peut arriver que des fichiers ne puissent pas être stockés ou copiés dans Windows 10 et Windows 11.

Le problème est spécifique aux applis 32 bits prenant en charge des adresses volumineuses (‘large address aware’) et utilisant l’API CopyFile et ce, dans les versions Windows 10 21H2 et 22H2, après installation de KB5023774 ou de mises à jour plus récentes, et dans les versions de Windows 11 21H2 et 22H2, après installation de KB5023773 ou de mises à jour plus récentes. Les versions Server de Windows ne sont pas concernées.

Selon Microsoft, le problème ne toucherait pas File Explorer (Explorateur), mais potentiellement les versions 32 bits d’applications Office telles que Word et Excel. Le problème pourrait se manifester également en combinaison avec certains logiciels de sécurité commerciaux.

Par souci de clarté, sachez que ce problème est plutôt mineur. De très nombreuses applications sont aujourd’hui de type 64 bits au lieu de 32 bits, et même dans ce dernier cas, le problème ne se manifeste qu’avec des applis ‘large adress aware’. Microsoft même signale que le problème ne touche probablement pas les appareils à la consommation. Comme il apparaît occasionnellement, il est même possible que le stockage ou la copie s’effectue sans problème. L’entreprise prépare en tout cas une solution pour Windows 10 et 11.