Microsoft renonce à l’intégration de Bing dans l’UE

L’entreprise prévoit en outre la possibilité de supprimer le navigateur Edge. Des adaptations sont nécessaires pour satisfaire au Digital Markets Act européen.

Microsoft explique ces ajustements dans un blog. Il en résulte que les utilisateurs européens de Windows 11 pourront bientôt désactiver le moteur de recherche par défaut Bing et ajouter le leur (s’il existe) à l’interface de recherche Windows. Ils devraient également être à même de supprimer le navigateur Microsoft Edge de leur appareil.

En offrant ces possibilités, Microsoft tente de se conformer au Digital Markets Act (DMA), la nouvelle réglementation stricte de la Commission européenne pour les géants technologiques. Le DMA entrera en vigueur en mars 2024, et Microsoft, en tant qu’un des ‘gardiens’ ou qu’un des gestionnaires des plates-formes majeures, devra d’ici là remplir certaines conditions d’interopérabilité et de concurrence. En pratique, les contrôleurs d’accès devront fournir à leurs utilisateurs des écrans d’options pour des services importants tels que la recherche, les assistants numériques, etc.

En plus d’Edge et de Search, l’utilisateur pourra également dans Windows 11 supprimer (et éventuellement remplacer) la Caméra, l’assistant Cortana et la banque d’images Photos. Les ajustements s’appliqueront aux utilisateurs situés dans l’Espace économique européen, à savoir les pays membres de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les adaptations sont actuellement en test dans Release Preview, version 23H2.