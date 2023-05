Microsoft mettra automatiquement à niveau l’ancien Windows 10

Microsoft avertit que les utilisateurs de Windows 10 version 21H2 ne recevront bientôt plus de mises à jour sécuritaires. Mais il y aura une mise à niveau automatique vers une version Windows 10 plus récente.

Windows reçoit généralement deux types de mise à jour: les updates de sécurité mensuelles qui corrigent les problèmes de sécurité et les bugs, et une mise à jour plus importante ciblant le contenu qui sort habituellement tous les six mois et qui se compose de nouvelles fonctionnalités et de modifications visuelles. Ces importantes mises à jour étaient proposées, mais l’utilisateur pouvait toujours les refuser, du moins jusqu’à présent.

Microsoft déclare maintenant que quiconque utilise encore Windows 10 21H2, ne recevra plus les mises à jour sécuritaires à partir du 13 juin. C’est en juin que sortira le tout dernier pack de mises à jour pour les versions Windows 10 Home, Pro, Pro Education et Pro Workstations. Quant aux versions Education, Enterprise et IoT Enterprise, elles continueront d’être supportées jusqu’en juin 2024.

Dans le passé, les appareils faisant tourner des versions désuètes n’étaient pas perturbés. Quiconque refusait sciemment les mises à jour, pouvait continuer de travailler, mais avec une machine moins sûre. A présent, Microsoft déclare qu’elle mettra automatiquement à niveau les anciennes machines vers Windows 10 22H2, la dernière grande mise à jour pour Windows 10. Il y a évidemment aussi l’option de migrer gratuitement vers Windows 11. On ignore encore quand la mise à niveau automatique aura lieu, mais vous pourrez choisir une date précise pour éviter que vous deviez vous arrêter au beau milieu d’un travail important.

Comme raison à cela, Microsoft indique qu’ainsi, les utilisateurs resteront protégés. Il s’agit là d’une argumentation judicieuse car si dans les mois à venir, un problème de sécurité se manifestait, non seulement les machines plus anciennes courraient des risques, mais aussi les services qui y seraient utilisés. En outre, d’autres ordinateurs sur le même réseau risqueraient d’être agressés. Les PC corrigés en temps voulu courent moins de risques.

Support jusqu’en 2025

Si vous utilisez aujourd’hui déjà Windows 10 22H2, vous pourrez continuer à travailler quelque temps encore. Microsoft garantit pour cette version des mises à jour sécuritaires jusqu’en octobre 2025. Ensuite, les utilisateurs pourront mettre à niveau vers Windows 11 ou, très probablement, vers Windows 12 (ou autre selon l’appellation choisie) qui sera probablement sur le marché d’ici là.