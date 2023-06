Microsoft échange ‘Chat’ contre la version ‘Teams’ gratuite dans Windows 11

L’appli Chat obstinément intégrée dans Windows 11 sera bientôt remplacée par une version plus facilement amovible de Teams. Dans le même temps, Cortana sera aussi supprimée.

Windows 11 dispose par défaut d’une appli Chat dans la barre des tâches. L’appli permet de chatter et d’effectuer des appels vidéo avec des contacts personnels, mais elle est aussi solidement ancrée dans le système d’exploitation. Il n’est possible de supprimer l’icône que via les paramètres.

A présent, Microsoft annonce que dans la prochaine version de test de Windows 11, Chat va disparaître et sera remplacée par Microsoft Teams – Free, une version gratuite de MS Teams. Elle pourra, elle aussi, être plus aisément supprimée de la barre des tâches.

L’entreprise ne donne pas de raison exacte pour cette adaptation, mais empêcher toute confusion supplémentaire semble être l’explication la plus logique. C’est ainsi que l’ancienne appli Chat était aussi une sorte de Teams, mais qui ne pouvait, elle, pas être combinée à la version professionnelle de MS Teams, ce qui fait que les utilisateurs recouraient parfois deux fois à quasiment la même appli côte à côte en fonction de l’objectif poursuivi.

Plus tôt cette année, Microsoft avait déjà renoncé à la version gratuite de Microsoft Teams pour entreprises, au profit soit d’une version payante, soit ici encore de Microsoft Teams – Free.

Cette annonce succède de près à celle signalant que le support de Cortana sur Windows 11 est interrompu. Il y a quelques semaines, Microsoft a toutefois indiqué que le système d’exploitation disposerait de nettement plus d’applications IA, avec entre autres l’assistant virtuel Copilot.