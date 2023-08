Bing Chat est étendu à davantage de navigateurs mobiles

Bing Chat assisté par l’IA de Microsoft va être étendu à plus de navigateurs mobiles. Jusqu’à présent, il n’était possible d’utiliser le chatbot que sur le navigateur Edge et sur l’appli Bing.

Microsoft entend à présent déployer le chatbot sur divers navigateurs mobiles, selon l’entreprise dans un communiqué sur un blog. Même si Microsoft s’efforce toujours d’orienter les utilisateurs vers son navigateur Edge, son chatbot s’est le mois dernier déjà ouvert aux versions desktop de Chrome et Safari pour quelques utilisateurs. Des navigateurs web mobiles devraient s’y ajouter par la suite.

Microsoft ne précise ni quand ce support deviendra effectif ni quels navigateurs tiers seront supportés.