WhatsApp vous permet quand même de conserver les messages à expiration

Sur WhatsApp, il est possible de faire supprimer des messages au bout de 24 heures, voire plus, mais le destinataire peut aussi annuler cette fonction, même si cela ne passe pas inaperçu.

Ce qu’on appelle les ‘messages à date d’expiration’ dans WhatsApp vous permettent de les faire supprimer automatiquement au bout de 24 heures, de 7 jours ou de 90 jours. Voilà qui s’avère pratique pour empêcher la circulation du contenu de conversations sensibles plus longtemps que nécessaire.

Mais la société-mère de WhatsApp, Meta, annonce à présent vouloir adapter légèrement le service: le réceptionnaire aura désormais la possibilité d’appuyer plus longtemps sur ce genre de message pour le conserver quand même. Mais dans ce cas, l’expéditeur en sera averti, et on lui demandera son autorisation pour ce faire. Les messages ne seront donc pas conservés sans le consentement de leur expéditeur. Les messages conservés disposeront aussi de signets pour être facilement retrouvés par la suite.

Possible aussi sans autorisation

L’expéditeur devra cependant tenir compte du fait que ces messages à expiration n’offrent jamais une totale garantie de discrétion. Même dans ce cas, il est en effet encore et toujours possible d’effectuer une capture d’écran en toute discrétion ou une photo de l’appareil sur lequel le message est ouvert.

Dans de nombreux cas, les photos transférées sont également téléchargées par défaut et insérées dans le dossier photos de votre smartphone. Les messages à expiration automatique peuvent dès lors laisser des traces permanentes.