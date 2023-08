WhatsApp supportera plusieurs comptes par utilisateur

Le système est actuellement testé en phase bêta et est surtout destiné aux utilisateurs professionnels.

En tant que service de messagerie, WhatsApp est non seulement utilisé par les amis et la famille, mais il est aussi une plate-forme toujours plus importante pour les entreprises et autres organisations. Et ce, malgré l’absence de certaines fonctions comme le basculement de compte ou la gestion de plusieurs canaux depuis la même appli.

Cela va donc à présent changer. WhatsApp Business, la version professionnelle de l’appli, prépare depuis quelque temps déjà le basculement de compte, et le déploie actuellement chez divers bêta-testeurs sur Android. Voilà ce que révèle le site technologique Androidpolice. Dans la pratique, cela signifie que vous – en tant par exemple que gestionnaires de médias sociaux – n’aurez plus besoin d’avoir plusieurs copies de l’appli à portée de main pour publier au départ de différents comptes. On ignore pour l’instant encore quand la fonction sera disponible sur les versions publiques.