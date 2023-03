Twitter va limiter la visibilité des abonnés non payants

Les utilisateurs ne possédant pas de coche payante, ne seront plus recommandés comme intéressants sur la liste ‘For You’ de Twitter à partir du milieu du mois prochain, comme l’a annoncé le propriétaire de la plate-forme, Elon Musk, dans une série de tweets.

Cette liste ‘For You’ est compilée par les algorithmes de Twitter à partir de tweets et d’utilisateurs similaires à ceux qui sont déjà suivis et qui sont populaires. Selon Musk, n’inclure sur cette liste que des utilisateurs payants est ‘le seul moyen réaliste’ de contenir ‘les hordes de robots d’intelligence artificielle sophistiqués’.

Depuis qu’il a racheté Twitter en octobre dernier, Musk a précédemment déjà tenté de limiter les robots, des comptes Twitter automatisés, ou il les utilise comme excuse pour prendre certaines mesures. Il pratique généralement de la sorte sans fournir de preuve que les robots représentent vraiment un problème sur Twitter.

Selon les esprits critiques, cette nouvelle étape semble aussi destinée à vendre davantage d’abonnements. Lors de la souscription d’un abonnement Twitter Blue, il est déjà indiqué que les abonnés payants ‘figurent tout en haut’ des listes de réponses, mentions et dans les instructions de recherche. En excluant les non-abonnés de la liste ‘For You’, une nouvelle étape est franchie. De plus, les non-abonnés ne pourront bientôt plus réaliser de sondages, selon Musk. A présent, tout un chacun peut encore demander l’avis de ses suiveurs au moyen d’une liste de vote à choix multiples.