‘Twitter ne paie plus ses factures à Google’

Cela fait des mois déjà que le service de messagerie Twitter ne s’acquitte plus des services cloud qu’il achète chez Google, selon le site d’actualité technologique américain Platformer. Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, aurait interrompu les paiements, parce qu’il voulait résilier le contrat conclu avec Google et en souscrire un nouveau à un prix inférieur.

Twitter utilise les services cloud de Google surtout pour faire face à des problèmes comme le spam et la pédopornographie. De même, la sécurité des comptes de Twitter est en grande partie gérée sur les serveurs de Google. Ces services pourraient connaître des difficultés, puisque le contrat existant se clôture à la fin de ce mois. En outre, le nom Twitter ne se trouvera plus non plus sur le site de Tech Coalition, un accord collaboratif entre firmes technologiques pour lutter contre l’abus d’enfants en ligne.

Google n’est pas la seule entreprise à ne plus recevoir de paiements de la part de Twitter. Amazon Web Services, la branche cloud d’Amazon, avait en effet précédemment déjà fait remarquer que Twitter ne s’acquittait plus de ses factures. En outre, Musk a refusé de payer le loyer d’immeubles de bureaux dont il n’avait plus besoin, étant donné que plus de deux tiers du personnel de Tweeter ont été licenciés.