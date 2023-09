Telegram entend devenir une ‘super-appli’ à la WeChat

On sait qu’Elon Musk souhaite étendre son X en une appli avec laquelle presque tout peut se faire dans le même mini-programme. La firme chinoise WeChat l’a déjà précédé en la matière. Mais dans l’ombre, une autre ‘super appli’ issue de l’application de messagerie Telegram est en train de progresser.

Avec ses 800 millions d’utilisateurs actifs mensuels, l’appli de messagerie Telegram a connu une croissance remarquable ces dernières années. Avec ses canaux, l’application est déjà passée d’un service de chat comme toutes les autres (avec peut-être un meilleur cryptage) à un réseau social de facto, mais l’entreprise à son initiative – les frères russes Nikolai et Pavel Durov, qui avaient précédemment aussi créé le réseau social russe Vkontakte – vise désormais une stratégie écosystémique plus large.

Les futures versions de Telegram supporteront des ‘mini-applis’, qui pourront être développées par des tiers à l’aide du langage de programmation JavaScript. À cette fin, Telegram collabore désormais avec la Fondation TON, une organisation suisse à but non lucratif qui crée des applications décentralisées via sa chaîne de blocs, et avec Tencent, le propriétaire chinois de la super-appli WeChat. C’est à cette dernière que Telegram emprunte son futur modèle: devenir une appli avec laquelle les utilisateurs non seulement envoient des messages, mais aussi réalisent d’autres choses au cours de la même visite. Comme faire des achats en ligne, effectuer des paiements ou jouer. Telegram propose déjà des paiements bien sécurisés via la crypto-technologie baptisée ‘Bot Payments’.