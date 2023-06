Zoom va stocker plus souvent les données européennes en Europe

La firme Zoom annonce que pour les utilisateurs européens payants, elle conservera désormais leurs données en Europe. Elle introduira également plusieurs fonctions en vue de satisfaire les besoins de confidentialité de notre zone.

La principale nouveauté, c’est que les utilisateurs payants dans l’EEE (Espace économique européen, soit l’UE plus le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande) pourront choisir de stocker certaines données de réunions, webinaires et clavardages d’équipe au sein de l’EEE.

Zoom fait aussitôt remarquer qu’il y aura des exceptions individuelles. Mais il s’agira alors entre autres de données qui seront partagées avec l’équipe Trust & Safety de l’entreprise aux Etats-Unis.

Dans la pratique, Zoom disposera dorénavant d’une équipe de support européenne qui traitera aussi les données au sein de l’EEE et qui sera en principe mieux accessible durant les heures de bureau européennes.

Pour leur part, les administrateurs auront à leur disposition un outil leur permettant de mieux traiter les requêtes de données. Il est question ici d’utilisateurs qui demandent de faire disparaître leurs données personnelles de Zoom. Les administrateurs bénéficieront en outre d’un meilleur contrôle des journaux d’audit. C’est ainsi qu’ils pourront tenir à jour ces journaux, lorsqu’ils seront exportés ou supprimés. Enfin, il sera aussi plus facile d’accepter ou de refuser les communications marketing de Zoom.