Microsoft veut rendre Office+Teams plus cher pour éviter une amende européenne 

Dans le cadre de l’enquête sur le comportement anticoncurrentiel de Microsoft, l’entreprise caresse l’idée d’augmenter le prix de la combinaison d’Office et de Teams. Cela devrait améliorer la position des concurrents.

Teams était initialement fourni gratuitement avec Office, ce qui suscita il y a cinq ans des plaintes de la part d’entreprises telles que Slack (maintenant détenue par Salesforce) et l’allemande Alfaview. Ce choix rendait en effet plus difficile pour les autres acteurs de concurrencer Teams.

En 2023, Microsoft avait déjà dissocié l’appli Teams d’Office, ce dernier coûtant alors deux euros de moins par mois. L’appli Teams autonome coûte depuis lors cinq euros par mois.

Selon plusieurs sources de l’agence Reuters, Microsoft aurait à présent proposé à la Commission européenne d’augmenter le prix d’Office et de Teams combinés. Elle espère ainsi éviter une enquête plus approfondie et une amende de la part de la Commission européenne.

En outre, l’entreprise souhaite également faire cas d’une meilleure interopérabilité, afin que les autres acteurs puissent mieux rivaliser. Les détails à ce sujet n’ont pas été dévoilés. Mais ce genre de chose concernerait la manière dont des applis comme Slack pourraient mieux s’intégrer à Office.

Plus tard cette semaine, la Commission européenne devrait décider si elle souhaite étudier le marché plus en détail. Mais une source de Reuters fait observer qu’accepter la proposition de Microsoft libérerait également de l’espace au sein de la Commission pour effectuer d’autres enquêtes sur Apple ou Google.