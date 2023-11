Musk s’en prend aux publicitaires ayant renoncé à X

Le milliardaire Elon Musk fustige les entreprises qui ont arrêté de faire de la publicité sur sa plate-forme de réseau social X. ‘Allez-vous faire foutre’, a-t-il déclaré à ces annonceurs lors d’une conférence à New York.

Elon Musk avait récemment répondu positivement à un message antisémite sur X, dans lequel on pouvait lire que ‘les Juifs avivent la haine contre les blancs’. C’est en partie à cause de cela que plusieurs grandes entreprises ont décidé de ne plus faire de publicité sur X. Le CEO a admis que sa réponse était ‘la chose la plus stupide’ qu’il ait jamais faite. Mais selon lui, un boycott entraînera la disparition de X, ‘et le monde entier saura bientôt quelles entreprises en sont responsables’.