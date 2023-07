Meta veut créer son propre App Store européen

Meta, la société mère de Facebook et de WhatsApp – entre autres –, envisagerait de créer sa propre plateforme de téléchargement d’applications. Cette initiative est une conséquence directe de l’adoption du règlement sur les marchés numériques (DMA, pour Digital Markets Act).

Dans le cadre d’un projet pilote, l’entreprise recherche des développeurs désireux de tester un système qui permettrait aux utilisateurs de Facebook qui cliquent sur une publicité pour une application de la télécharger immédiatement via Facebook. Ils ne seraient ainsi plus obligés de passer par un App Store tiers. Les développeurs auraient également le choix du système de paiement utilisé.

L’initiative trouve son origine dans le règlement européen sur les marchés numériques qui vise entre autres à limiter les monopoles dans les App Stores. Le nouveau règlement impose en effet aux « contrôleurs d’accès » de grandes plateformes comme Apple et Google d’ouvrir leurs plateformes aux systèmes de paiement alternatifs.

Actuellement, les applications mobiles sont principalement distribuées par les App Store d’Apple (éditeur d’iOS) et de Google (éditeur d’Android), qui obligent les développeurs d’applications à utiliser leur propre système de paiement. Techniquement, Google est un peu plus souple qu’Apple sur ce point puisqu’il autorise le side loading ou téléchargement hors magasin, mais les deux sociétés sont engagées depuis un certain temps dans des procès avec des développeurs d’applications qui ne veulent plus payer la commission liée à l’utilisation obligatoire de la boutique d’applications.

Le DMA adopté par le Parlement européen l’année dernière devrait entre autres y remédier. Il entrera en vigueur au printemps 2024. Meta a déjà confirmé au site technologique The Verge qu’elle travaillait sur un projet pilote. Microsoft avait également déclaré vouloir mettre en place un App Store alternatif en Europe.