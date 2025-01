Meta va miser pleinement sur les comptes d’IA sur les médias sociaux

Ces prochaines années, Meta misera à grande échelle sur les comptes d’IA. Ceux-ci devraient placer du contenu entièrement automatisé sur les services de médias sociaux de l’entreprise, tels que Facebook et Instagram.

Voilà ce qu’annonce Connor Hayes, en charge du département d’IA de Meta, dans un entretien accordé à The Financial Times. Les comptes d’IA ne sont pas tout à fait nouveaux sur Facebook et Instagram, car la firme technologique américaine de Mark Zuckerberg les expérimente depuis assez longtemps déjà. C’est ainsi qu’il existe un compte d’IA qui se profile comme un ‘datingcoach’, alors qu’un autre se présente comme un négociant en textile à la retraite.

AI Studio

En outre, Meta avait introduit AI Studio l’année dernière déjà pour permettre aux utilisateurs de créer eux-mêmes des personnages d’IA et de leur attribuer un profil sur mesure. Connor Hayes signale en outre que des centaines de milliers de ces personnages ont déjà été conçus.

