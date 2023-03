Meta supprime les fonctionnalités NFT de Facebook et Instagram

Meta va éliminer progressivement les possibilités NFT (Non-Fungible Tokens ou jetons non fongibles) de ses services Instagram et Facebook. Voilà ce qu’annonce un manager de Meta, Stephane Kasriel, sur Twitter.

Le PDG de Meta, Marc Zuckerberg, avait promis d’améliorer l’efficience de son entreprise et de se concentrer sur les priorités. Les NFT n’en font donc plus partie. Dans les semaines à venir, il ne sera par exemple plus possible d’encore partager des NFT via Instagram et Facebook.

Les NFT sont des certificats de propriété numériques garantis au moyen de la chaîne de blocs. Le système s’applique à l’art numérique et aux objets de collection. La vogue NFT avait atteint son apogée, lorsqu’une œuvre numérique avait été vendue pour plus de 69 millions de dollars il y a deux ans. Depuis lors, le prix des reçus numériques et leur commerce ont fortement chuté.