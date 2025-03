WhatsApp va regrouper les réponses à un message

WhatsApp prépare ce qu’on appelle des ‘threads’ regroupant les réponses dans des conversations de groupe. Cette fonctionnalité a été découverte en version bêta.

WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité de regroupement. Dans ces ‘threads’ (fils de discussion’), les messages resteront visibles, mais les réponses aux messages seront également regroupées dans une nouvelle fenêtre sous les questions concernées. Voilà qui devrait améliorer la clarté, en particulier dans les conversations en assez grands groupes.

La nouvelle fenêtre dédiée affichera tous les messages auxquels quelqu’un a répondu, puis répertoriera soigneusement toutes les réponses en dessous. Vous pourrez accéder à la fenêtre en cliquant sur une réponse. La fonctionnalité se trouve actuellement en version bêta et a été découverte dans sa version 2.25.7.7 par le blog spécialisé WABetaInfo. On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera déployée plus largement. Le regroupement de threads n’est pourtant pas une nouveauté en soi. On peut en effet déjà les trouver dans diverses applis de messagerie, telles que Discord ou Slack, mais pas encore dans WhatsApp.