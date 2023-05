Twitter rend à nouveau gratuite l’API pour les notifications publiques des comptes vérifiés

Twitter fait une exception pour les services vérifiés qui partagent certaines notifications pertinentes avec le public. Ils sont autorisés à continuer d’utiliser l’API de la plate-forme de média social, pour laquelle Twitter demande un paiement depuis peu.

Voilà ce que vient d’annoncer le service de messagerie dans un communiqué posté sur sa plate-forme. L’exception s’applique spécifiquement aux notifications liées à la météo et au trafic, ainsi que les notifications d’urgence. Pour obtenir un accès gratuit à l’API, ces comptes Twitter doivent passer par un contrôle de vérification.

Les API payantes de Twitter ont fait beaucoup parler d’elles ces dernières semaines. Il est ainsi très vite apparu que toutes sortes d’acteurs qui fournissent des informations au public, ne pouvaient plus effectuer leur travail sur Twitter. De même la fin de l’API gratuite a provoqué des problèmes pour diverses applis et autres sites web.

Les coûts élevés associés aux API payantes constituent une épine dans le pied de ces acteurs. C’est ainsi qu’en raison de ces coûts, Microsoft a déjà exclu Twitter de sa plate-forme publicitaire. Et WordPress ne supporte plus non plus Twitter.

En collaboration avec Dutch IT Channel.