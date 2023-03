TikTok veut lutter contre les vidéos deepfake

L’appli vidéo TikTok introduit des règles complémentaires pour les médias manipulés. Il est entre autres question d’hyper-trucages (deepfakes). La plate-forme entend marquer ce genre de contenu. Il y aura également une interdiction des deepfakes de particuliers.

Selon TikTok, il existe des risques sociaux et individuels à l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle (AI). C’est ainsi que l’AI rend notamment plus malaisée la distinction entre la fiction et la réalité.

Synthétique

Le service vidéo populaire veut relever ces défis en dotant le ‘contenu synthétique et manipulé’ d’un marquage spécial. Ce faisant, l’utilisateur devrait savoir plus clairement quelles images sont authentiques, générées artificiellement ou manipulées.

En collaboration avec Dutch IT Channel.