TikTok va investir 12 milliards de dollars dans des centres de données européens

TikTok souhaite investir un montant de 12 milliards d’euros en Europe au cours des dix prochaines années. Plus précisément dans des centres de données en Irlande et en Norvège, où la plate-forme de médias sociaux souhaite héberger les données de ses utilisateurs européens.

La plate-forme de médias sociaux chinoise avait en mars déjà annoncé le projet Clover, incluant les investissements à présent annoncés. Le projet Clover vise à répondre aux préoccupations des gouvernements européens.

Un point important ici est le stockage local des données dans l’optique du règlement général sur la protection des données (AVG/GDPR). Aux Etats-Unis, il existe un pendant du projet Clover ciblant le marché américain: le projet Texas.

Des centres de données sur le sol européen

Pour y arriver, TikTok souhaite miser sur des centres de données sur le sol européen. Depuis cette semaine, l’entreprise dispose d’un site en Norvège, où elle souhaite construire un centre de données. Elle est aussi en train de racheter deux autres bâtiments au même endroit. Ensemble, les trois bâtiments devraient former le plus grand centre de données en Europe. En outre, TokTok souhaite investir davantage dans deux centres de données dont elle dispose depuis un certain temps en Irlande.

TikTok annonce également qu’elle va faire appel à NCC Group en vue de tester l’intégrité de ses projets. Pour rappel, NCC Group est propriétaire de la néerlandaise Fox-IT.

En collaboration avec Dutch IT Channel.