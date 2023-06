TikTok se rapproche d’Instagram en tant que principal média d’information pour les jeunes

TikTok est occupé à effectuer une solide avancée en vue de devenir le principal média d’information chez les jeunes. Voilà ce qui ressort du Nieuwsbarometer 2023. Malgré les doutes du gouvernement au sujet de la fiabilité de la plate-forme, qui appartient à l’entreprise chinoise Bytedance, les jeunes n’éprouvent guère de difficultés à la consulter pour être tenus au courant de l’actualité.

Aujourd’hui, quelque 35 pour cent des jeunes sont informés via TikTok, ce qui représente une hausse de huit pour cent par rapport à 2022. Chez les plus jeunes consommateurs d’actualité (âgés de douze à quinze ans), plus de la moitié même (52 pour cent) s’informe via TikTok.

Sérieux doutes

Instagram demeure avec 52 pour cent le canal d’information préféré des 12-26 ans, même s’il régresse de six pour cent. Facebook perd également de l’audience et recule de 41 à 33 pour cent. Quasiment tous les médias sociaux importants perdent des plumes pour ce qui est d’informer les jeunes, à l’exception de TikTok. C’est étonnant dans la mesure où le Conseil de Sécurité Nationale avait plus tôt cette année interdit temporairement TikTok sur les appareils de service du personnel gouvernemental fédéral. En France, en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande entre autres, l’appli est également interdite au personnel gouvernemental.

Chez nous, l’interdiction a été décidée suite à une analyse de la Sûreté de l’Etat (VSSE) et du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB). Il existe en effet de sérieux doutes d’espionnage et d’infraction au respect de la vie privée des utilisateurs. TikTok est la propriété de la firme chinoise ByteDance et se trouve dans la ligne de mire depuis que l’entreprise technologique a admis que certains de ses employés avaient accès aux données d’utilisateurs américains et européens.