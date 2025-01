TikTok reprend du service aux Etats-Unis après une ‘garantie’ donnée par Trump 

TikTok est en train de restaurer ses services aux Etats-Unis, après que l’appli vidéo bien connue ait été indisponible dans le pays pendant près d’une journée. L’entreprise affirme que le futur président américain, Donald Trump, a promis de promulguer un décret pour rendre l’appli à nouveau opérationnelle aux Etats-Unis.

Dans un message paru sur X, TikTok a remercié Trump pour avoir assuré les fournisseurs internet et les magasins d’applis qu’il n’allait pas appliquer les lourdes sanctions prévues. Une loi récente visant à juguler la plateforme prévoyait en effet des amendes allant jusqu’à 5.000 dollars par utilisateur pour les magasins d’applis.

La plateforme de média social n’était plus accessible dimanche à ses 170 millions d’utilisateurs américains après l’entrée en vigueur d’une loi interdisant l’utilisation de l’appli. TikTok appartient à la société chinoise ByteDance. Les Etats-Unis craignent que les données de citoyens américains soient utilisées à mauvais escient par les autorités chinoises. Le site web de TikTok aux Etats-Unis était de nouveau en ligne pour un certain nombre d’utilisateurs américains plus tard dans la journée déjà.

Plus tôt hier dimanche, le futur président Donald Trump a annoncé qu’il prévoyait de promulguer ce lundi un décret qui empêchera la loi d’entrer en vigueur pendant nonante jours. ‘Nous collaborerons avec le président Trump sur une solution à long terme pour maintenir TikTok aux Etats-Unis’, a indiqué TikTok.

ByteDance a jusqu’à présent toujours refusé de revendre la plateforme à succès lancée il y a dix ans. Cependant, le nouveau président Trump a annoncé dimanche qu’il souhaitait transformer TikTok en une coentreprise détenue à 50 pour cent par des Américains. Depuis plusieurs années, l’entreprise a également conclu un accord avec Oracle sous la pression du gouvernement américain, faisant en sorte que les données d’utilisateurs américains transitent par des serveurs d’Oracle.