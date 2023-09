T2 devient Pebble: l’alternative pilotée par l’IA de X/Twitter?

Jusqu’il y a peu, Pebble s’appelait encore T2. Cependant, la plate-forme de médias sociaux espère rivaliser avec X (anciennement Twitter) grâce à sa nouvelle appellation et à l’aide de l’IA. Cette semaine, le réseau social ouvre officiellement ses portes à un public mondial.

Pebble – non pas la montre intelligente – est un réseau social fondé par son actuel CEO Gabor Cselle, par Sarah Oh et par Mike Greer. Cselle avait dans le passé déjà revendu ses entreprises à Twitter, alors que Sarah Oh est l’ancienne conseillère en droits humains de cette même Twitter. Pebble recueille ses investissements, entre autres, de Katherine Maher, l’ex-CEO de Wikipédia.

Parmi une série de candidats tels que Meta’s Threads, Bluesky (de l’ancien fondateur de Twitter, Jack Dorsey) et la plate-forme open source Mastodon, Pebble espère désormais tenir la formule à succès pour défier X/Twitter. Cela ne deviendra toutefois peut-être évident que dans quelques années, car T2, aujourd’hui Pebble, n’a pas encore célébré son premier anniversaire. Jusque tout récemment, le service de messages brefs n’était même pas accessible au public. Seuls les utilisateurs préinscrits à la version bêta, pouvaient explorer la plate-forme. Lorsque T2 est devenue Pebble cette semaine, la plate-forme comptait quinze mille utilisateurs seulement.

Une sorte de Twitter, mais avec l’IA

Il y a peu à écrire sur le fonctionnement et même sur la présentation de Pebble. Cela ressemble tout simplement étonnamment à X/Twitter. Pebble, comme X, repose sur la distribution de messages brefs aux suiveurs, qui peuvent à leur tour aimer, retweeter ou répondre. Ce n’est qu’à son lancement au grand public que Pebble sera doté d’une nouvelle fonctionnalité: les messages générés par l’IA. Et si cela se passe bien, Pebble pourrait alors peut-être vraiment se distinguer de X.

Les utilisateurs retrouveront les messages rédigés par l’IA sous l’onglet ‘Idées’. Là, ils pourront cliquer sur l’icône de l’ampoule, après quoi Pebble même proposera des messages que les utilisateurs pourront poster. L’outil d’IA pourra également être utilisé pour rédiger des réponses automatiques aux messages d’autres personnes. Comment cela fonctionnera-t-il exactement? La nouvelle fonctionnalité d’IA basera ses messages ou réponses sur vos activités, messages ou interactions précédents avec d’autres utilisateurs.

Pebble espère que ses messages générés par l’IA contribueront à une ‘expérience sociale plus conviviale, plus sûre et plus agréable’. La plate-forme reconnaît également les risques de l’intelligence artificielle. Voilà pourquoi elle garantit que l’IA ne pourra jamais prendre le dessus. Les utilisateurs pourront aussi à tout moment traiter ou ignorer les suggestions de l’outil d’IA.