Musk veut s’attaquer à YouTube et LinkedIn

Sur sa plate-forme de médias sociaux X, Elon Musk entend concurrencer YouTube et LinkedIn dans les domaines des services vidéo et du recrutement de personnel.

En outre, Musk déclare également vouloir créer un service de communiqués de presse appelé XWire. Musk a fait cette annonce lors d’une réunion organisée à l’occasion du rachat de l’ancien Twitter, il y a exactement un an. Pour l’instant, on ignore à quoi ressembleront ces nouveaux services.

‘Une décennie d’innovation en seulement douze mois’

Dans un mémo interne adressé au personnel de X, Musk et la directrice de la plate-forme, Linda Yaccarino, ont annoncé une ‘décennie d’innovation en seulement douze mois’. Yaccarino a été recrutée en tant que directrice de X en mai. Ce n’était du reste que la première fois que Musk et Yaccarino s’adressaient ensemble à l’ensemble de l’entreprise.

Cela fait maintenant un an que Musk, l’homme le plus riche au monde, a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Il a rapidement licencié la plupart des dirigeants de la plate-forme, ainsi que la majorité du personnel. Nombre d’annonceurs ont ensuite laissé tomber la plate-forme. Musk a introduit de nouvelles fonctionnalités à un rythme rapide et a presque continuellement bidouillé des formules (payantes), des labels de vérification et des possibilités d’intégration avec des acteurs (logiciels) tiers, des partenaires et des clients.

De son côté, Yaccarino a surtout tenté de recoller les morceaux ces derniers mois et, entre autres, de rétablir les relations avec les annonceurs, alors que Musk est plus préoccupé par les nouveaux services qu’il veut proposer sur X. Avec son service XWire, il veut surtout concurrencer PR Newswire, basée à Chicago, qui distribue des communiqués de presse pour les entreprises du monde entier.